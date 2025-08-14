Donnerstag, 14. August 2025

Region Heidelberg

Mobilnetz-Störung im Odenwald

Betroffen sind Mobilfunkstandorte in Heiligkreuzsteinach, Schönau und Wilhelmsfeld.

14.08.2025
Symbolbild: dpa

Region Heidelberg. (luw) In mehreren Odenwaldorten ist am Donnerstag das Netz des Mobilfunkanbieters O2 ausgefallen. "Unsere Netztechniker modernisieren aktuell das Netz vor Ort", erklärte ein Spreche des Unternehmens auf RNZ-Anfrage. Im Verlauf des Donnerstags wolle man die bestehende Richtfunkanbindung der Mobilfunkstandorte in Heiligkreuzsteinach, Schönau und Wilhelmsfeld gegen eine modernere und leistungsfähigere Anbindung austauschen. "Die Richtfunkanbindung ist dafür zuständig, die Signale von den jeweiligen Mobilfunkstandorten weiter in das Netz zu transportieren", erklärte er weiter.

Und: "Die Arbeiten sollen laut aktueller Planung bis heute Abend abgeschlossen sein." Den betroffenen O2-Kunden stehe nach Abschluss der Arbeiten ein modernisiertes Netz mit schnellerer Anbindung zur Verfügung. "Dadurch können parallel noch mehr Menschen vor Ort höhere Datenraten nutzen", so der Sprecher.

