Von Axel Sturm

Ladenburg. In seiner Zeit als Ladenburger Stadtbildpfleger gab Museumsleiter und Ehrenbürger Berndmark Heukemes (1924-2009) den Anstoß, alle geschichtsträchtigen Gebäude in der Altstadt mit einem Informationsschild zu versehen. Einheimische und Touristen sollten so mehr über die Geschichte der jeweiligen Fachwerkhäuser, Adelshöfe oder Gasthäuser erfahren.