Mit Infotafeln mehr über die Schönheit der Ladenburger Altstadt lernen
Der Heimatbund hat die Tafeln am Kettenheimer Hof und am Gasthaus "Zum Güldenen Stern" angebracht. Hier bleiben die Menschen häufig stehen.
Von Axel Sturm
Ladenburg. In seiner Zeit als Ladenburger Stadtbildpfleger gab Museumsleiter und Ehrenbürger Berndmark Heukemes (1924-2009) den Anstoß, alle geschichtsträchtigen Gebäude in der Altstadt mit einem Informationsschild zu versehen. Einheimische und Touristen sollten so mehr über die Geschichte der jeweiligen Fachwerkhäuser, Adelshöfe oder Gasthäuser erfahren.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+