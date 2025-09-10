Mittwoch, 10. September 2025

Mit einem Kilo Crystal Meth auf der A5 erwischt

Ein 34-Jähriger soll als Kurier große Mengen an Drogen geschmuggelt haben. Als er an St. Leon-Rot vorbeifuhr, erwischte ihn die Polizei.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 39 Sekunden
Crystal Meth - neutrale BU
Das synthetisch hergestellte Crystal Meth bezeichnet eine Kristallform von Methamphetamin, was wiederum eine Abwandlung des Aufputschmittels Amphetamin ist. Foto: dpa

Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. Die Fahnder einer Streife der Autobahnpolizei hatten den richtigen Riecher, als ihnen am 3. April auf der Autobahn A6 nordwestlich des Autobahnkreuzes Walldorf ein Mercedes auffiel. Nachdem das verdächtige Fahrzeug auf die A5 in Richtung Süden gewechselt war, leiteten sie es auf den Parkplatz Mönchberg bei St. Leon-Rot.

Im Fußraum

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
