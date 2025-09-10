Mit einem Kilo Crystal Meth auf der A5 erwischt
Ein 34-Jähriger soll als Kurier große Mengen an Drogen geschmuggelt haben. Als er an St. Leon-Rot vorbeifuhr, erwischte ihn die Polizei.
Von Konrad Bülow
St. Leon-Rot. Die Fahnder einer Streife der Autobahnpolizei hatten den richtigen Riecher, als ihnen am 3. April auf der Autobahn A6 nordwestlich des Autobahnkreuzes Walldorf ein Mercedes auffiel. Nachdem das verdächtige Fahrzeug auf die A5 in Richtung Süden gewechselt war, leiteten sie es auf den Parkplatz Mönchberg bei St. Leon-Rot.
Im Fußraum
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+