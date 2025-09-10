Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. Die Fahnder einer Streife der Autobahnpolizei hatten den richtigen Riecher, als ihnen am 3. April auf der Autobahn A6 nordwestlich des Autobahnkreuzes Walldorf ein Mercedes auffiel. Nachdem das verdächtige Fahrzeug auf die A5 in Richtung Süden gewechselt war, leiteten sie es auf den Parkplatz Mönchberg bei St. Leon-Rot.

Im Fußraum