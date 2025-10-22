Mittwoch, 22. Oktober 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Hauptstraße wird für neuen Zebrastreifen gesperrt

Ein Vorschlag aus dem Fußverkehrscheck wird umgesetzt. Bauarbeiten starten am nächsten Montag. Straße wird zwei Wochen voll gesperrt.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Zwischen der Volksbank und der Hausnummer 71 wird in den nächsten zwei Wochen ein neuer Zebrastreifen eingerichtet. Dafür werden auf jeder Straßenseite zwei Gehwegnasen gebaut, damit Fußgänger die Straße besser überblicken können. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. In der Roter Hauptstraße – in Höhe der Volksbank – wird ein neuer Fußgängerüberweg mit Mittelinsel gebaut. Das hat der Ausschuss für Technik und Umwelt einstimmig beschlossen. Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag, 27. Oktober. Von diesem Zeitpunkt an ist die Hauptstraße – zwischen der katholischen Kirche und der Hebelstraße – für zwei

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
