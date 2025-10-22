Hauptstraße wird für neuen Zebrastreifen gesperrt
Ein Vorschlag aus dem Fußverkehrscheck wird umgesetzt. Bauarbeiten starten am nächsten Montag. Straße wird zwei Wochen voll gesperrt.
Von Timo Teufert
St. Leon-Rot. In der Roter Hauptstraße – in Höhe der Volksbank – wird ein neuer Fußgängerüberweg mit Mittelinsel gebaut. Das hat der Ausschuss für Technik und Umwelt einstimmig beschlossen. Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag, 27. Oktober. Von diesem Zeitpunkt an ist die Hauptstraße – zwischen der katholischen Kirche und der Hebelstraße – für zwei