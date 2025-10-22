Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. In der Roter Hauptstraße – in Höhe der Volksbank – wird ein neuer Fußgängerüberweg mit Mittelinsel gebaut. Das hat der Ausschuss für Technik und Umwelt einstimmig beschlossen. Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag, 27. Oktober. Von diesem Zeitpunkt an ist die Hauptstraße – zwischen der katholischen Kirche und der Hebelstraße – für zwei