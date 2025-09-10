St. Leon-Rot. (seb) "Wer an einer lebendigen Demokratie interessiert ist, darf zentrale Entscheidungen nicht auf die lange Bank schieben": So argumentiert Ernst Richard Raabe, eine der Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens zu Umbau und Sanierung der Kramer-Mühle in St. Leon-Rot.

Er hat Bedenken, mit dem Bürgerentscheid, auf den die Initiative nun mit gut 1000 Unterschriften hinwirkt,