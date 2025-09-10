"Bürgerbegehren" fordert raschen Entscheid zur Kramer-Mühle
Die Initiative besteht auf einer Pause auf der Mühlenbaustelle und stellte Forderungen an Rat und Verwaltung. Die Bürger sollen entscheiden, ohne vorher beeinflusst zu werden.
St. Leon-Rot. (seb) "Wer an einer lebendigen Demokratie interessiert ist, darf zentrale Entscheidungen nicht auf die lange Bank schieben": So argumentiert Ernst Richard Raabe, eine der Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens zu Umbau und Sanierung der Kramer-Mühle in St. Leon-Rot.
Er hat Bedenken, mit dem Bürgerentscheid, auf den die Initiative nun mit gut 1000 Unterschriften hinwirkt,
