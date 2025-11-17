Spechbach. (luw) Aufgrund eines Schadens an der Hauptleitung ist am Montag die Wasserversorgung in Teilen Spechbachs abgestellt worden. Wie Bürgermeister Werner Braun mitteilt, soll die Wasserversorgung von etwa 13.45 bis 14.45 Uhr in den folgenden Bereichen vorübergehend abgestellt werden: Hauptstraße ab Kreuzung Froschau bis Ortsende Richtung Eschelbronn, Herrenstraße, Silcherstraße, Mönchzeller Steg, Im Bölich, Rübenbergweg, Im Aigel, Neidensteiner Höhe, Am Kalkofen und Bergstraße.

Betroffene werden gebeten, während des Ausfalls keine Wasserhähne im Haus zu öffnen, um Schäden an Leitungen oder Geräten zu vermeiden.