Montag, 17. November 2025

Spechbach

Wasserversorgung nach Leitungs-Schaden nicht mehr unterbrochen (Update)

Mehrere Straßen sind betroffen. Bewohner sollen keine Wasserhähne öffnen.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 14:10 Uhr 25 Sekunden
Trinkwasser läuft aus einem Wasserhahn. Foto: Felix Kästle/dpa

Spechbach. (luw)  Die zwischenzeitlich unterbrochene Wasserversorgung wurde vor 14.45 Uhr wiederhergestellt. Dies bestätigte Bürgermeister Werner Braun auf RNZ-Nachfrage.

Update: Montag, 17. November 2025, 16.27 Uhr

Spechbach. (luw) Aufgrund eines Schadens an der Hauptleitung ist am Montag die Wasserversorgung in Teilen Spechbachs abgestellt worden. Wie Bürgermeister Werner Braun mitteilt, soll die Wasserversorgung von etwa 13.45 bis 14.45 Uhr in den folgenden Bereichen vorübergehend abgestellt werden: Hauptstraße ab Kreuzung Froschau bis Ortsende Richtung Eschelbronn, Herrenstraße, Silcherstraße, Mönchzeller Steg, Im Bölich, Rübenbergweg, Im Aigel, Neidensteiner Höhe, Am Kalkofen und Bergstraße.

Betroffene werden gebeten, während des Ausfalls keine Wasserhähne im Haus zu öffnen, um Schäden an Leitungen oder Geräten zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
Lukas Werthenbach
Redakteur  
