Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus Schriesheim/Dossenheim

Dürfen Pfarrer bei Windkraft Position beziehen?

Ronny Baier, Matthias Weber und die Altenbacher Protestanten werben für ein Nein beim Bürgerentscheid. Kieren Jäschke hält sich bedeckter.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
Zwischen Schriesheim und Dossenheim soll der Windpark an den Weißen Stein entstehen. Archiv-Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle und Benjamin Miltner

Schriesheim/Dossenheim. Drei Wochen vor dem Bürgerentscheid fällt auf, dass die Windkraftbefürworter von der "Energiewende" auf die Unterstützung von Pfarrern, wenn auch als Privatpersonen – namentlich dem Katholiken Ronny Baier (zuständig für Schriesheim, Altenbach und Dossenheim) und dem Protestanten Matthias Weber (Dossenheim) –

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.