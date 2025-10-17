Dürfen Pfarrer bei Windkraft Position beziehen?
Ronny Baier, Matthias Weber und die Altenbacher Protestanten werben für ein Nein beim Bürgerentscheid. Kieren Jäschke hält sich bedeckter.
Von Micha Hörnle und Benjamin Miltner
Schriesheim/Dossenheim. Drei Wochen vor dem Bürgerentscheid fällt auf, dass die Windkraftbefürworter von der "Energiewende" auf die Unterstützung von Pfarrern, wenn auch als Privatpersonen – namentlich dem Katholiken Ronny Baier (zuständig für Schriesheim, Altenbach und Dossenheim) und dem Protestanten Matthias Weber (Dossenheim) –