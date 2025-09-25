Donnerstag, 25. September 2025

Plus Schriesheim/Dossenheim

CDU-Fraktion positioniert sich gegen Windpark

Für sie ist der Erhalt des Waldes wichtiger als Einnahmen. Manche Mitglieder verwirrt das CDU-Logo auf den "Energiewende"-Plakaten.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
„Energiewende Bergstraße“ wird in seiner Kampagne für den Windpark unterstützt vom CDU-Ortsverband Dossenheim, den Freien Wählern Dossenheim, den Schriesheimer wie Dossenheimer Ortsverbänden von Bündnis 90/Die Grünen, der Grünen Liste Schriesheim, den SPD-Ortsverbänden Schriesheim und Dossenheim, den Linken-Ortsverbänden Schriesheim-Hirschberg und Dossenheim, aber auch von den Ökostromern Dossenheim und Schriesheim, der Evangelischen Kirchengemeinde Altenbach und dem Dossenheimer Forum für eine nachhaltige Welt. Foto: hö

Schriesheim/Dossenheim. (hö) Die ersten Plakate im Vorfeld des Bürgerentscheids hängen schon – und sorgen bei manchen Bürgern für Irritationen. Denn der Verein "Energiewende Bergstraße" hat auf den Postern wie auf seinen Flyern unten die Logos der Parteien und Verbände aufgeführt, die ihn in der Kampagne unterstützen und damit dazu auffordern, bei der Abstimmung am 9. November mit Nein zu

Dr. Micha Hörnle
