Mittwoch, 03. September 2025

zurück
Plus Schriesheim

Wieso wurden die Mülltonnen im Hostackerweg nicht abgeholt?

Der Restmüll- und die Bio-Tonne blieben hinter der Baustelle stehen.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 46 Sekunden
Im Altenbacher Hostackerweg kommt nicht immer der Müllwagen durch. Foto: zg

Schriesheim-Altenbach. (hö) Michael Weber ärgerte sich, dass in der vorletzten Woche, am 19. August, die Grüne Tonne im Hostackerweg nicht abgeholt wurde. Sieben Tage später, am 26. August, klappte es dann doch, da leerte der AVR-Müllwagen die Restmüll- und die Bio-Tonne.

Wieso denn das? Schließlich handelte es sich um dieselbe Baustelle, die sich auch nicht groß geändert hatte. Und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.