Samstag, 20. September 2025

Plus Schriesheim

Weinstube Hauser schließt – Ein letztes Mal bei den Schmitts

Das Pächterehepaar nahm am Freitagabend Abschied von den vielen Stammgästen. Die Nachfolge ist weiter unklar.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 9 Sekunden
Viele Gäste nahmen in der Weinstube von Ingeborg (4.v.l.) und Ernst (2.v.l.) Schmitt Abschied – hier der Montagsstammtisch. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) Das war er also, der unwiderruflich letzte Tag von Ingeborg und Ernst Schmitt. 22 Jahre waren sie mit vollem Einsatz die Pächter der Weinstube Hauser, und am gestrigen Freitagabend luden sie die vielen Stammgäste und -tische zu einem letzten Umtrunk ein.

Da die Zukunft des Lokals wie auch des Hotels weiter in den Sternen steht, war die Stimmung durchaus gedrückt. Auch

Dieser Artikel wurde geschrieben von:

Dr. Micha Hörnle
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
