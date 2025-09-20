Weinstube Hauser schließt – Ein letztes Mal bei den Schmitts
Das Pächterehepaar nahm am Freitagabend Abschied von den vielen Stammgästen. Die Nachfolge ist weiter unklar.
Schriesheim. (hö) Das war er also, der unwiderruflich letzte Tag von Ingeborg und Ernst Schmitt. 22 Jahre waren sie mit vollem Einsatz die Pächter der Weinstube Hauser, und am gestrigen Freitagabend luden sie die vielen Stammgäste und -tische zu einem letzten Umtrunk ein.
Da die Zukunft des Lokals wie auch des Hotels weiter in den Sternen steht, war die Stimmung durchaus gedrückt. Auch
