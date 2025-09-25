Donnerstag, 25. September 2025

Plus Einbahnstraße? Egal, Hauptsache durch!

Auto- und Radfahrer ignorieren in Schriesheim alle Verbotsschilder

Etliche Auto- und Radfahrer fahren seit der Talstraßensperrung durch die Schmale Seite. Polizei und Ordnungsamt intensivieren Kontrollen.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Einige fahren trotz aller Verbotsschilder durch die Schmale Seite. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Es ist nicht nur so, dass die Anwohner des "Burghangs" mit viel Grummeln weite Umwege fahren müssen, seitdem die Talstraße gesperrt ist. Für die Anwohner oder Fußgänger in der Schmalen Seite besteht seither Gefahr für Leib und Leben.

Denn manche Auto- und Radfahrer kümmern sich nicht darum, dass die Schmale Seite eine

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
