Plus Radsport und Outdoor-Fans

"Bikeländ"-Festival macht Eberbach zum Zentrum der Biker-Szene

Diese drei Tage schreien nach einer Wiederholung: Der Gästerekord wurde dieses Mal klar gebrochen.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Über 2500 Gäste zieht das Bikeländ-Festival über das Wochenende an. Im Vorfeld haben die Trailpaten ganze Arbeit geleistet. Foto: privat

Von Moritz Bayer

Eberbach. Das Bikeländ-Festival 2025 war ein voller Erfolg. Es übertraf die Erwartungen der Veranstalter sogar um Längen, was Feedback, Gäste und Stimmung anbelangt. Dass das Event zum festen Programmpunkt im Eberbacher Jahreskalender werden soll, dürfte feststehen. Dafür sprechen neben den rund 2500 Besuchern aus nah und fern auch die Rückmeldungen der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
