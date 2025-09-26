Die Freibad-Sanierung ist eine beschlossene Sache
Der Gemeinderat stimmte mit drei Enthaltungen für den Umbau. Kritik an mangelnder Transparenz bei Planungsarbeiten.
Von Renate Schwanebeck
Ladenburg. Mit 18 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch für die Sanierung des Ladenburger Freibades votiert. "Andere Städte schließen ihre Bäder. Wir wollen das anders machen", sagte dazu Markus Bündig (SPD). Doch bis es zu dieser zukunftsweisenden Entscheidung kam, war es ein langer Weg, in dem es
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+