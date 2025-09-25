Donnerstag, 25. September 2025

zurück
Rhein-Neckar

Große Glasfaserstörung in vielen Orte der Region

Zahlreiche Haushalte sind betroffen, ganze Cluster des Netzes wohl ausgefallen.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 08:38 Uhr 31 Sekunden

Symbolfoto: Uli Deck

Rhein-Neckar. (jubu) Am Donnerstagmorgen kommt es im Rhein-Neckar-Kreis zu einer großflächigen Störung im Glasfasernetz von BBV/Toni. Nach Angaben von Nutzern sind zahlreiche Orte betroffen, darunter Neckarbischofsheim, Helmstadt, Waibstadt, Epfenbach, Mönchzell, Spechbach, Haßmersheim, Aglasterhausen, Zuzenhausen, Reichartshausen, Obrigheim, Oberschwarzach, Meckesheim, Eschelbronn, Neidenstein, Flinsbach und Bargen.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich nicht um einen einzelnen Kabelschaden, sondern um eine größere technische Störung, die offenbar ein komplettes Serverhaus oder zentrale Netzknoten betrifft. Normalerweise werden Glasfasernetze redundant aufgebaut, sodass ein Totalausfall vermieden wird. In diesem Fall sind jedoch ganze Cluster – etwa im Raum Sinsheim – komplett vom Netz abgeschnitten.

Die Störung begann den Nutzermeldungen zufolge um kurz vor 1 Uhr. Eine offizielle Stellungnahme des Netzbetreibers Toni/BBV lag am Donnerstagvormittag zunächst noch nicht vor. Anfragen laufen, konkrete Hintergründe und die voraussichtliche Dauer der Störung sind bislang unklar.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.