Rhein-Neckar. (jubu) Am Donnerstagmorgen kommt es im Rhein-Neckar-Kreis zu einer großflächigen Störung im Glasfasernetz von BBV/Toni. Nach Angaben von Nutzern sind zahlreiche Orte betroffen, darunter Neckarbischofsheim, Helmstadt, Waibstadt, Epfenbach, Mönchzell, Spechbach, Haßmersheim, Aglasterhausen, Zuzenhausen, Reichartshausen, Obrigheim, Oberschwarzach, Meckesheim, Eschelbronn, Neidenstein, Flinsbach und Bargen.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich nicht um einen einzelnen Kabelschaden, sondern um eine größere technische Störung, die offenbar ein komplettes Serverhaus oder zentrale Netzknoten betrifft. Normalerweise werden Glasfasernetze redundant aufgebaut, sodass ein Totalausfall vermieden wird. In diesem Fall sind jedoch ganze Cluster – etwa im Raum Sinsheim – komplett vom Netz abgeschnitten.

Die Störung begann den Nutzermeldungen zufolge um kurz vor 1 Uhr. Eine offizielle Stellungnahme des Netzbetreibers Toni/BBV lag am Donnerstagvormittag zunächst noch nicht vor. Anfragen laufen, konkrete Hintergründe und die voraussichtliche Dauer der Störung sind bislang unklar.