Von Micha Hörnle

Schriesheim. Vor zwei Monaten, am 25. Januar, vertagte der Gemeinderat die Entscheidung, das Gemeindemitteilungsblatt zu privatisieren. Wie mehrfach berichtet, will das Rathaus die verlegerische Verantwortung für das "Blättchen" abgeben – an den privaten Nussbaum-Verlag.

In der Januar-Sitzung hatte Bernd Hegmann (Freie Wähler) den Vertagungswunsch