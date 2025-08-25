Montag, 25. August 2025

Plus Schriesheim

So lief der "Offene Weinkeller" bei Winzer Andy Kirchner

"Es kamen sogar Spanier aus Valencia": Der "spätberufene" Winzer Andy Kirchner bietet einmal im Monat einen "Offenen Weinkeller" an.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 6 Sekunden
Andy Kirchner (2.v.r.) lässt seit Anfang des Jahres auch offiziell Besucher in seinen Weinkeller in der Oberstadt rein, wenn auch zu festen Terminen. Das Bild zeigt die Gäste bei der Führung samt Weinprobe Mitte Februar. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Andreas Kirchner, den alle nur "Andy" nennen, wird mit seinen Weinen auch beim anstehenden Straßenfest präsent sein – vor seinem Weinkeller in der Oberstadt. In den lässt er auch Fremde reinschauen, denn Kirchner hat das Format "Offener Weinkeller" erfunden, bei dem er sich, wenn auch an festen Terminen, über die Schulter blicken lässt. Der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
