Schriesheim. (hö) Sankt Martin reitet an diesem Freitag, 7. November, wieder – und er startet in Ursenbach. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus. In Altenbach ist der Martinsumzug am Montag, 10. November, organisiert hat den die Freiwillige Feuerwehr und das Kinderhaus "Räuberhöhle".

Treffpunkt ist um 17.45 Uhr im Schulhof zum gemeinsamen Singen, bevor der Umzug beginnt. Für das leibliche Wohl auf dem Schulhof sorgen der Elternbeirat des Kindergartens, die Jugendfeuerwehr sowie die TSG Altenbach.

In der Kernstadt laden der Verkehrsverein und die Stadt am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr zum großen Martinsumzug ein. Die Aufstellung erfolgt ab 17.45 Uhr am Schillerplatz. Der Zug führt durch die Altstadt bis zum Hof der Strahlenberger Grundschule und wird vom evangelischen Posaunenchor musikalisch begleitet.

Auf dem Schulhof lädt die katholische Kirche zu Glühwein und Kinderpunsch ein. Außerdem gibt es Erzählungen zur Geschichte des heiligen Sankt Martin und gemeinsames Singen. Zum Abschluss erhält jedes Kind – wie auch in den Stadtteilen – ein Martinsmännchen.