Freitag, 07. November 2025

Schriesheim

Sankt Martin reitet durch die Stadtteile und beim großen Umzug

Der Martinsumzug in Altenbach ist am Montag. Am Freitag in Ursenbach, am Dienstag in der Kernstadt.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 35 Sekunden
Foto: picture alliance / dpa | Arno Burgi

Schriesheim. (hö) Sankt Martin reitet an diesem Freitag, 7. November, wieder – und er startet in Ursenbach. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus. In Altenbach ist der Martinsumzug am Montag, 10. November, organisiert hat den die Freiwillige Feuerwehr und das Kinderhaus "Räuberhöhle".

Treffpunkt ist um 17.45 Uhr im Schulhof zum gemeinsamen Singen, bevor der Umzug beginnt. Für das leibliche Wohl auf dem Schulhof sorgen der Elternbeirat des Kindergartens, die Jugendfeuerwehr sowie die TSG Altenbach.

In der Kernstadt laden der Verkehrsverein und die Stadt am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr zum großen Martinsumzug ein. Die Aufstellung erfolgt ab 17.45 Uhr am Schillerplatz. Der Zug führt durch die Altstadt bis zum Hof der Strahlenberger Grundschule und wird vom evangelischen Posaunenchor musikalisch begleitet.

Auf dem Schulhof lädt die katholische Kirche zu Glühwein und Kinderpunsch ein. Außerdem gibt es Erzählungen zur Geschichte des heiligen Sankt Martin und gemeinsames Singen. Zum Abschluss erhält jedes Kind – wie auch in den Stadtteilen – ein Martinsmännchen.

