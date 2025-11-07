Freitag, 07. November 2025

Plus Rund um Wiesloch

Hier finden die St. Martin-Umzüge in der Region statt

Wo leuchten die Laternen und erklingen die Stimmen der Kindergarten- und Grundschulkinder? Ein Überblick.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Selbstgebastelte Laternen erleuchten die Nacht bei den Martinsumzügen. Auf ihrem Weg durch die Straßen werden die Kinder oft von Musikkapellen begleitet. Foto: Jan Pfeifer

Region. (tne) In den nächsten Tagen erklingen in den Straßen der Kommunen rund um Wiesloch wieder die allseits bekannten Lieder zu St. Martin. Wir haben eine Übersicht der traditionellen Martinsumzüge in der Umgebung erstellt.

Wiesloch

Der Wieslocher Martinsumzug findet am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr statt. Treffpunkt und Start ist der Schulhof der Maria-Sibylla-Merian-Schule,

