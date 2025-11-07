Region. (tne) In den nächsten Tagen erklingen in den Straßen der Kommunen rund um Wiesloch wieder die allseits bekannten Lieder zu St. Martin. Wir haben eine Übersicht der traditionellen Martinsumzüge in der Umgebung erstellt.

Wiesloch

Der Wieslocher Martinsumzug findet am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr statt. Treffpunkt und Start ist der Schulhof der Maria-Sibylla-Merian-Schule,