Region Heidelberg. (bmi) Pferd, Laternen, Lieder und Hefemännchen: Sankt Martin steht an. Rund um den Sankt-Martins-Tag am Montag, 11. November, finden auch in den Orten der Region rund um Heidelberg wieder die traditionellen Umzüge statt – zu Ehren des Mannes, der den Mantel mit einem Bettler teilte und diesen vor dem Kältetod bewahrte: Los geht’s am Donnerstag in Gauangelloch. Hierzu, wie zu allen weiteren Umzügen, gibt die RNZ eine Übersicht:

Bammental

Traditionell am Sankt-Martins-Tag selbst ziehen die Bammentaler mit Laternen und Liedgut durch ihren Ort. Premiere feiert dabei dieses Jahr am Dienstag, 11. November, ein Kindergottesdienst vor dem Umzug mit Beginn um 17 Uhr in der evangelischen Kirche. Mit Laternen ist dann um 17.45 Uhr Aufstellung für die Veranstaltung von Gemeinde und Kulturring im Vorstädtl vor der Kirche. Um 18 Uhr geht es über Friedhof- und Schwimmbadstraße zum Sportgelände des FC Victoria. Auf die Kinder warten dort Martinsmännchen, auf alle anderen Zugteilnehmer Glühwein, Kinderpunsch und Grillwürste.

Dossenheim

Die katholische junge Gemeinde (KJG) sorgt für den Zug durch die Bergstraßengemeinde am Samstag, 8. November. Bunte Laternen samt textsicherer Träger sind um 17.30 Uhr am Augustinusheim gefragt. Dort in der Wilhelmstraße auf Höhe des katholischen Kindergartens geht es durch den alten Ortskern zum Kronenburger Hof. Hier wird das Martinsspiel aufgeführt und es werden die Martinsmännchen verteilt.

Eppelheim

Brennende Kerzen in Fenstern und Vorgärten sollen am Dienstag, 11. November, für die passende Atmosphäre zum Martinszug sorgen. Aufstellung ist ab 17.30 Uhr an der Ecke Schul- mit Hans-Junginger-Straße: Vorweg schreitet Reiterin Emma Kolb, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und die Heidelberger Blasmusikanten begleiten.

Mit Gesang und Laternen zieht die Meute via Bürgermeister-Jäger- und Wasserturm- in die Schillerstraße mit Ziel Schulhof zwischen Rudolf-Wild-Halle und Rathaus. Dort erzählen die Pfarrerin Michaela Schmittberg und Ulrike Blumröder die Martinsgeschichte zusammen mit Kindern und der Gemeinderat gibt Martinsmännchen aus.

Gaiberg

Vom Bärenbrunnen über die Hauptstraße zum Schulhof: So verläuft die Route des Martinsumzugs am Dienstag, 11. November. Abmarsch ist um 18 Uhr. Angekommen am Schulhof, tragen die Schulanfänger ein Gedicht vor, verteilen Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel und Gemeinderäte die Martinsmännchen und sorgt die Kerweborscht für Imbiss und Getränke.

Heiligkreuzsteinach

Der Laternenumzug zu St. Martin findet am Dienstag, 11. November, statt. Es wirken Gemeinde, Musikverein Trachtenkapelle, Kinder- und Jugendförderwerk, Feuerwehr samt Jugend und Grundschule mit. Um 18 Uhr führen die Kindergartenkinder den Zug vom ehemaligen Steinachblick aus mit Lichtern und Tönen des Musikvereins durch den Ort – dort auf Höhe der Hüttengasse 33 erfolgt ab 17.45 Uhr die Aufstellung. Danach gibt es eine Aufführung von Dritt- und Viertklässlern, ehe sich die Teilnehmer neben Martinsbrezeln auch auf Würstchen sowie Kinderpunsch und Glühwein freuen dürfen.

Leimen

> In Leimen-Mitte geht der Lichterzug am Samstag, 15. November, auf seine Reise. Hierzu laden Stadt, Gemeinderat und Gesamtelternbeirat (GEBK) für Kinder-Tageseinrichtungen ein. Los geht’s um 18 Uhr mit der Aufstellung in der Tinqueux-Allee, zwischen Freibadparkplatz und Otto-Graf-Realschule. Von dort geht es über Weidweg, Im Kreuzgewann, Bgm.-Weidemaier-, St. Ilgener, Rohrbacher und Rathausstraße via Hessen- und Turmgasse zum Georgi-Marktplatz. Dort singt der Chor der Turmschule, es gibt Punsch, Glühwein und Waffeln und natürlich auch Martinsmännchen.

> In St. Ilgen fallen St. Martin und Fastnachtsstart auf Dienstag, 11. November. Los geht’s um 18 Uhr mit dem Martinszug mit Aufstellung am Pestalozzi-Kindergarten: Begleitet von Musik, geht es via Pestalozzi-, Weber-, Wilhelm-, und Theodor-Heuss-Straße sowie Im Schußgarten zurück zum Kindergarten.

Dieser bietet Glühwein und Punsch auf Spendenbasis an, Kinder erhalten ihr Martinsmännchen – und danach geht’s närrisch weiter: Um 19.11 Uhr stürmt der Karnevalclub (KC) Frösche das Rathaus am Willi-Laub-Platz, wenn es gelingt, die Verteidigung der Rathausmitarbeiter zu durchbrechen. Danach gibt es heiße Würste, Sekt und Schnaps.

> In Gauangelloch ist es schon am Donnerstag, 6. November, so weit: Der Martinszug steigt mit Aufstellung und Auflösung des Zuges am Friedrich-Fröbel-Kindergarten. Um 18 Uhr geht es – begleitet von Musik und fröhlichem Gesang – vom Hanfackerweg über die Ochsenbacher Straße durch zweimal Diamant- und Rubin- sowie Saphirweg in die Ochsenbacher Straße zurück zum Ausgangspunkt. Hier gibt es neben Martinsmännchen auch Kinderpunsch und Glühwein auf Spendenbasis.

Lobbach

2024 Waldwimmersbach, 2025 Lobenfeld: In Lobbach wird weiter abgewechselt. Hier findet am Dienstag, 11. November, der Martinszug statt. Los geht’s um 18 Uhr mit Aufstellung in der Blumenstraße, Ecke Ziegelstraße. Von dort geht es via Klosterstraße zur Klosterkirche, wo ein feierlicher Abschluss stattfindet.

Mauer

Kinder, Eltern und Großeltern sind in der Elsenztalgemeinde traditionell am Montag, 11. November, gefragt: Dann steht der Martinsumzug an. Hierfür Aufstellung genommen wird um 17.30 Uhr in der Schützenstraße, Ecke Im Winkel. Dann geht es mit Feuerwehr-Begleitung von der Schützen- durch Bahnhof- und Kirchenstraße bis zum Schulhof der Norbert-Preiß-Schule. Dort verteilen die Gemeinderäte Martinsmännchen und die Jugend der SG Viktoria schenkt in der Sport- und Kulturhalle Glühwein und Kinderpunsch aus und verkauft Würstchen.

Meckesheim

> Im Kernort Meckesheim erklingen am Dienstag, 11. November, Lieder wie "Sankt Martin", "Ich geh mit meiner Laterne" und "Ein bisschen so wie Martin". Am Parkplatz an der katholischen Kirche beginnt der Martinsumzug um 18 Uhr mit einer Vorführung von Vorschulkindern und Grundschülern. Danach geht es via Schul-, Eschelbronner, Friedrich- und Prof.-Kehrer-Straße sowie Steingasse an der alla- hopp!-Anlage vorbei zurück zur katholischen Kirche. Dort werden Martinsmännchen ausgegeben, es brennt das Martinsfeuer und Eltern sowie Förderverein der Karl-Bühler-Schule bewirten – das Mitbringen eigener Tassen ist erwünscht.

> In Mönchzell startet der Martinszug eine Stunde früher um 17 Uhr mit einem Vorspiel von Viertklässlern und Kindergartenkindern im Hof der Grundschule. Danach geht es über Haupt-, Weihergarten-, Friedhof- und Hauptstraße zur Ortsmitte – mit Mühlstraße und Vorplatz der Lobbachhalle. Hier werden Martinslieder gesungen, Hefemännchen verteilt und es schließt sich ein gemütliches Beisammensein an: bei Glühwein, Kinderpunsch, heißen Würstchen und Obst-Schoko-Spießen. Eigene Tassen sind hier gefragt.

Neckargemünd

> In der Kernstadt findet der Martinszug diesmal mit Abstand zum Bohrermarkt am Montag, 17. November, statt. Anders als im Vorjahr ist der Zugweg wieder in die klassische Richtung gedreht: Mit Start unter der Friedensbrücke geht es durch die Altstadt zum Menzerpark, wo die Martinsgeschichte zelebriert wird.

> In Mückenloch laden Ortsverwaltung, Ortschaftsrat und Vereine am Dienstag, 11. November, zum Martinszug. Aufstellung ist um 18.30 Uhr am Dorfplatz. Traditionell erfolgt eine Runde via Tal-, Friedhof- und Park- zurück zur Talstraße und zum Dorfplatz.

> In Dilsberg zieht das Laternenmeer am Montag, 10. November, durch den historischen Teil des Bergdorfs. Abmarsch am Turnplatz der Tuchbleiche ist um 18.30 Uhr. Von hier geht es durch den Torturm, die Untere und Obere Straße in den Burghofweg zum Rathaus. Es wirken der Musikverein Trachtenkapelle, die Grundschule Dilsberg-Mückenloch und die örtliche Feuerwehr mit.

> In Waldhilsbach rufen Ortsverwaltung und Ortschaftsrat zum Martinszug am Dienstag, 11. November, zur Aufstellung in die Gaiberger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 2 geht es um 17.30 Uhr los. Lichter und Lieder führen die Teilnehmer über die Schulstraße in den Erdgrubenweg, wo sich der Zug am Sportplatz auflöst.

Neckarsteinach

> In der Kernstadt finden sich Laternen samt Träger am Sonntag, 9. November, um 17 Uhr vor der katholischen Kirche zusammen. Dort spielt ein Ensemble von evangelischem Bläserchor und Musikfreunden auf – Texte zum Mitsingen werden an die Kirchenwand lesbar. Dann setzt sich der Zug in Bewegung, angeführt von St. Martin, Bettler und Pferd, gefolgt von den Pfadfindern und ihrer großen Martinslaterne. Es folgen viele Kinder und Eltern. Nach einem Zwischenstopp am Neckar geht es zurück zur katholischen Kirche, wo auch der Abschluss stattfindet.

> In Darsberg hat ein breites Organisationsbündnis das Martinsfest am Freitag, 14. November, auf die Beine gestellt. Sportverein, Feuerwehr, Musikfreunde und die Kita Abenteuerland freuen sich über selbst gebastelte Laternen. Los geht’s um 18 Uhr am Dorfplatz, ehe der Tross mit St. Martin hoch zu Ross und in Begleitung der Musikfreunde loszieht. Zurück am Dorfplatz lädt die Kita Abenteuerland zu Martinsbrezeln, Kinderpunsch, Glühwein und heißen Würstchen.

Nußloch

Heimatverein und Gemeinde organisieren den Martinszug am Dienstag, 11. November. Am Haupteingang der Schillerschule stellen sich die Teilnehmer um 18 Uhr auf, ehe sie sich mit Begleitung von Musikverein Feuerwehrkapelle und Musikzug Karnevalsclub auf den Weg machen: über Dreikönig-, Goethe-, Burg-, Garten- und Sinsheimer Straße in die Werderstraße. Hier wird am Rathaus Halt gemacht und die Martinslegende aufgeführt. Nach dem Umzug gibt’s für die Kinder auf dem Hof der Schillerschule Martinsmännchen und der Heimatverein bewirtet.

Sandhausen

Leicht veränderter Startpunkt und Verlauf, gleiches Herzblut in der Vorbereitung und Durchführung: Schirmherr Hakan Günes und der Verkehrs- und Heimatverein als Organisator laden zum Sankt-Martinsumzug am Freitag, 14. November. Um 18 Uhr wird die Martinslegende am Festplatz vor der Festhalle aufgeführt – aufgrund der Festhallensanierung auf der nördlichen, also der Halle abgewandten Seite.

Dann geht es unter Begleitung des Musikvereins via Kleegarten-, Goethe-, Mozart-, Beethoven- und Burgstraße sowie Am Festplatz und Kleegartenstraße zum Festplatz zurück. "Jedes Kind mit Laterne" wird hier mit einem Martinsmännchen belohnt.

Schönau

> Im Hauptort Schönau geht es mit Laternen am Dienstag, 11. November, auf die Reise. Hier stellt sich der Tross für den Martinszug um 17.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in der Rahmengartenstraße auf. Um 18 Uhr geht es unter Begleitung der Feuerwehr am Rathaus vorbei, durch den Torweg bis zur Carl-Freudenberg-Schule. Dort werden Martinsmännchen ausgegeben und der Förderverein der Schule bewirtet.

> In Altneudorf gibt es dann einen Tag später am Mittwoch, 12. November, einen der Höhepunkte für Kinder im Jahr. Aufstellung für den Martinszug ist um 17.30 Uhr auf dem Friedhof-Parkplatz. Von hier geht es mit der Feuerwehr um 18 Uhr via Leutersbergstraße am Spielplatz vorbei und weiter über die Altneudorfer Straße zum alten Rathausplatz. Dort werden Martinsmännchen verteilt und der Rad- und Motorsportverein bewirtet.

Spechbach

In Spechbach erfolgt die Aufstellung zum Martinsumzug am Dienstag, 11. November, wie üblich um 18.30 Uhr am Martin-Luther-Haus, Wingertsteige 10. St. Martin vorneweg und die Turnerkapelle des Turnvereins sowie die Feuerwehr führen den Tross über die Hirtenstraße und die Straßen "Brückenwiesen" und "Am Heiligenbuckel" in die Hauptstraße zum Turnhallenvorplatz. Dort gibt’s Martinsmännchen sowie Bewirtung vom Elternbeirat des Kindergartens. Teilnehmer werden gebeten, Tassen mitzubringen.

Wiesenbach

Das Martinsfest beginnt am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr mit einer ökumenischen Andacht in der katholischen Kirche. Gegen 18.30 Uhr startet der von der Kulturgemeinschaft organisierte und von Musikverein und Jugendfeuerwehr begleitete Laternenumzug über Haupt- und Rosenstraße und via In der Au zum Parkplatz an der Biddersbachhalle. Hier erleuchtet und wärmt das Martinsfeuer, für die Kinder gibt es das traditionelle Hefegebäck.

Wilhelmsfeld

Im Luftkurort wird St. Martin klassisch am Dienstag, 11. November, gefeiert. Für den von der Gemeinde organisierten Umzug erfolgt die Aufstellung um 17.45 Uhr in der Richard-Wagner-Straße bei Schmid Physio. Von dort geht es über Johann-Wilhelm- und Schulstraße in den José-Rizal-Park: Dort bewirtet gegen 18.30 Uhr das Restaurant Talblick in "gemütlicher, vorweihnachtlicher Atmosphäre mit Musik".