Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Schriesheim

Ist die Umleitung für Anwohner unzumutbar?

Am "Burghang" beschwert man sich über zu weite Wege in die Stadt wegen der gesperrten Talstraße. Was sagt das Rathaus?

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Seit dem 27. August ist die Talstraße zwischen der Schotterers- und Gaulsbrücke gesperrt. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Bis vor Kurzem war für viele Bewohner des "Burghangs" die Sanierung der Talstraße noch einigermaßen zu ertragen: Als die Schmale Seite gesperrt war, konnten sie über den Huberweg und die Strahlenberger Straße stadteinwärts über die Talstraße fahren. Doch nun ist die seit knapp drei Wochen (und wohl für eineinhalb Jahre) zwischen der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.