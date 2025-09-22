Montag, 22. September 2025

Plus Schriesheim

Genuss und gute Laune auf acht Kilometern Weinwanderung

Schriesheimer Weinwanderung geht in die 27. Runde. An der Strecke warten zwölf Stationen mit edlen Tropfen und Leckereien.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Freuen sich schon auf den 5. Oktober: Stefanie Bernd, Hajnalka Denes, Johannes Teutsch, Michael Merkel, Hartmut Haas, Max Jäck, Bürgermeister Christoph Oeldorf und Joachim Müller (v.l.). Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Schriesheim. Bei gutem Wetter erwarten die Organisatoren der mittlerweile 27. Weinwanderung am 5. Oktober von 10 bis 18 Uhr erneut um die 10.000 Teilnehmer aus der näheren und weiteren Region. Eine Menge Menschen also, die sich aber auf der acht Kilometer langen Strecke über Schriesheims bekannteste Weinlagen – dem Kuhberg, Madonnenberg und Schlossberg –

