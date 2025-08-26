Von Micha Hörnle

Schriesheim. Egal, wann denn nun genau der Herbst anfängt, am 1. September (meteorologisch) oder am 22. September (kalendarisch): Bei manchen Schriesheimer Winzern ist das traditionelle Herbsten, also die Weinlese, eher ein "Sommern". Denn am gestrigen Montag begannen Georg Bielig und Max Jäck bereits mit der Weinernte – und damit ist man gut eine Woche