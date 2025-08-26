Das Weinlese-Herbsten ist dieses Jahr ein "Sommern"
Am Montagmorgen begann bei Georg Bielig und Max Jäck die Weinlese, eine Woche früher als 2024. Hier ist man sehr zufrieden mit der Qualität.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Egal, wann denn nun genau der Herbst anfängt, am 1. September (meteorologisch) oder am 22. September (kalendarisch): Bei manchen Schriesheimer Winzern ist das traditionelle Herbsten, also die Weinlese, eher ein "Sommern". Denn am gestrigen Montag begannen Georg Bielig und Max Jäck bereits mit der Weinernte – und damit ist man gut eine Woche
