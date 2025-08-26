Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus Schriesheim

Das Weinlese-Herbsten ist dieses Jahr ein "Sommern"

Am Montagmorgen begann bei Georg Bielig und Max Jäck die Weinlese, eine Woche früher als 2024. Hier ist man sehr zufrieden mit der Qualität.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Noch früher dran als letztes Jahr: Georg Bielig (links) – hier mit seinem Lehrling Bastian Hölzel – startete am gestrigen Montag mit der Weinlese. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Egal, wann denn nun genau der Herbst anfängt, am 1. September (meteorologisch) oder am 22. September (kalendarisch): Bei manchen Schriesheimer Winzern ist das traditionelle Herbsten, also die Weinlese, eher ein "Sommern". Denn am gestrigen Montag begannen Georg Bielig und Max Jäck bereits mit der Weinernte – und damit ist man gut eine Woche

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.