Mittwoch, 10. September 2025

Schriesheim

Branichtunnel bleibt eine Woche lang nachts gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen sich während der nächtlichen Wartungsarbeiten auf Umleitungen einstellen.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 09:50 Uhr 26 Sekunden

Der Wingert direkt oberhalb der Einfahrt zum Branichtunnel. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (RNZ/vs) Der Branichtunnel bleibt wegen Wartungsarbeiten von Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September, nachts für den Verkehr gesperrt. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Der Tunnel bleibt für die Reparatur- und Reinigungsarbeiten nachts jeweils von 20 bis 5 Uhr morgens gesperrt. Ab Freitag, 19. September, soll der Tunnel laut Pressemitteilung wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Umleitung über Nacht erfolgt von der A5 kommend über die Talstraße. Die Umleitung aus dem Odenwald kommend ist wegen der Baumaßnahmen in der Talstraße, die gleichzeitig stattfinden, großräumiger. Hinweisschilder weisen die Umleitung aus, die über die L596a und die L596 nach Ursenbach über Rippenweier und schließlich Richtung Großsachsen auf die B3 führt.

