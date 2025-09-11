Berliner Catering-Firma übernimmt Schulmensa-Betrieb
Frischer Wind für die Schulmensa: Ab Dienstag dampfen wieder die Kochtöpfe im Kurpfalz-Schulzentrum.
Von Maria Stumpf
Schriesheim. Eine Schulmensa soll nicht nur satt machen mit gesunder Ernährung, sondern auch für Gemeinschaft und Alltagsstruktur sorgen. Das wird nach dem Ende des Mensa-Betriebs im Kurpfalz-Schulzentrum vor rund einem Jahr und den folgenden Notbehelfen mit einem neuen Catering-Unternehmen nun wieder machbar: "VielfaltMenü" mit Sitz in Berlin übernimmt
