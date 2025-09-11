Donnerstag, 11. September 2025

Berliner Catering-Firma übernimmt Schulmensa-Betrieb

Frischer Wind für die Schulmensa: Ab Dienstag dampfen wieder die Kochtöpfe im Kurpfalz-Schulzentrum.

Sie freuen sich auf den Neustart der Schulmensa (v. l.): Bürgermeister Christoph Oeldorf, Petra Carse (Leiterin Realschule), Cristine Seilheimer (stellvertretende Leiterin KGS), Hans-Peter Kohl (Leiter KGS), Sabine Grimm (Leiterin Grundschule) sowie Marcel Bindemann und Ramon Merida Rodrigez vom künftigen Betreiber „VielfaltMenü“. Foto: Peter Dorn

Von Maria Stumpf

Schriesheim. Eine Schulmensa soll nicht nur satt machen mit gesunder Ernährung, sondern auch für Gemeinschaft und Alltagsstruktur sorgen. Das wird nach dem Ende des Mensa-Betriebs im Kurpfalz-Schulzentrum vor rund einem Jahr und den folgenden Notbehelfen mit einem neuen Catering-Unternehmen nun wieder machbar: "VielfaltMenü" mit Sitz in Berlin übernimmt

