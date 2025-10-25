Altkleidercontainer sind - fast - Geschichte
Das DRK gab seinen letzten Standort wegen Vermüllung auf. Nur am Weingut Wehweck gibt es noch eine Box. Was die AVR rät.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. In der ganzen Stadt gibt es keine Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mehr. Der letzte, am DRK-Heim, wurde unlängst abgebaut. Schon seit dem letzten Jahr gab der DRK-Kreisverband – auch auf Drängen der Stadt – die Standorte am Waldschwimmbad, der Mehrzweckhalle und dem Festplatz auf. Es werden auch keine neuen mehr auf