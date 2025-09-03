Schönau. (luw) Im Bereich Lindenbach gibt es Probleme mit dem Trinkwasser. Wie Bürgermeister Matthias Frick am Mittwoch auf RNZ-Anfrage erklärte, kommt mindestens in einem Wohnhaus verunreinigtes Wasser aus dem Hahn. Betroffen seien maximal drei weitere Häuser in der Nähe; die Anwohner seien informiert. "Wir suchen nach dem Problem", so Frick.

Die dortigen Häuser seien in den 1950er Jahren von einer Landesgesellschaft gebaut worden, weshalb es nun kaum noch Pläne zu den Wasserleitungen gebe. Offenbar gelange durch ein Leck Sand in die Leitung, so Frick. Aktuell laufe eine mikrobiologische Untersuchung an der Universität Heidelberg, die am Freitag abgeschlossen sein soll.

Am Montag plane man den Einsatz einer Firma zur Ortung des Lecks auf Privatfläche. Der Bürger, der das Problem gemeldet hatte, habe fürs Erste mehrere Flaschen Wasser bekommen; von etwaigen weiteren Betroffenen sei bisher nichts bekannt.