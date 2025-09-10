Schönau-Altneudorf. (het) Dieser Samstagmorgen begann beim SV Altneudorf mit Ärger: Die Hauswand des Sportheims und das Tor der dazugehörigen Garage waren mit großflächigen Graffitis beschmiert – und zwar auch mit Hakenkreuzen. Auf dem Spielplatz daneben wurde ebenfalls eine Kletterwand beschmiert, die der Stadt gehört.

Dies ärgerte die Schönauer Verwaltung besonders, denn die