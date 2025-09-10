Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Plus Schönau-Altneudorf

Schon wieder Ärger über Hakenkreuz-Schmierereien

Beim Sportverein waren wieder Unbekannte am Werk. Auch die Kletterwand ist betroffen.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 19:50 Uhr 58 Sekunden
Unter anderem die Wand des Sportheims des SV Altneudorf wurde beschmiert. Foto: privat

Schönau-Altneudorf. (het) Dieser Samstagmorgen begann beim SV Altneudorf mit Ärger: Die Hauswand des Sportheims und das Tor der dazugehörigen Garage waren mit großflächigen Graffitis beschmiert – und zwar auch mit Hakenkreuzen. Auf dem Spielplatz daneben wurde ebenfalls eine Kletterwand beschmiert, die der Stadt gehört.

Dies ärgerte die Schönauer Verwaltung besonders, denn die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.