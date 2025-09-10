Mittwoch, 10. September 2025

Plus Sandhausen

Auf L598 und A5 wird wohl bald langsamer gefahren

Der Aktionsplan wird fortgeschrieben. Temporeduzierungen auf Landesstraße und Autobahn werden beantragt.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Auf einem Teil der L598 könnte bald Tempo 70 eingeführt werden. Symbolfoto: Werthenbach

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Auf der Landesstraße L598 wird bald wohl auch zwischen Heidelberger Straße und "Schwarzer Brücke" nur noch Tempo 70 erlaubt sein. Zudem könnte auf der Autobahn A5 auf Sandhäuser Gemarkung Tempo 100 eingeführt werden. Grund dafür ist die Fortschreibung des Lärmaktionsplans, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
