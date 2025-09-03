Sandhausen. (luw) Immer wieder kommt es zu Beschwerden über falsch abgestellte Fahrzeuge in der Heinrich-Lanz-Straße. Wie berichtet hatten bereits zu Jahresbeginn Kleintransporter Aufsehen erregt, die über den gesamten Gehweg ragten und Fußgänger zum Ausweichen auf die Straße zwangen.

Nun haben ganz in der Nähe wieder drei Autos für Ärger gesorgt: Sie sind abgemeldet und wurden dennoch