Mittwoch, 03. September 2025

Plus Sandhausen

Ärger über abgemeldete Autos – Nun wurde abgeschleppt

Die Sandhausener Verwaltung reagierte auf mehrfache Beschwerden von Anwohnern.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 3 Sekunden
Unter anderem dieses nicht gemeldete Fahrzeug behindert den Verkehr. Foto: privat

Sandhausen. (luw) Immer wieder kommt es zu Beschwerden über falsch abgestellte Fahrzeuge in der Heinrich-Lanz-Straße. Wie berichtet hatten bereits zu Jahresbeginn Kleintransporter Aufsehen erregt, die über den gesamten Gehweg ragten und Fußgänger zum Ausweichen auf die Straße zwangen.

Nun haben ganz in der Nähe wieder drei Autos für Ärger gesorgt: Sie sind abgemeldet und wurden dennoch

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
