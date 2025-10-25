Samstag, 25. Oktober 2025

Rund um Heidelberg

Gleich zwei Sperrungen auf der Landesstraße L600

Es stehen ab 27. Oktober mehrere Arbeiten an. Es gibt Kanalmaßnahmen und Baumfällungen.

25.10.2025

Symbolfoto: Ingo Wagner/dpa

Region Heidelberg. (mlm/luw) Auf gleich zwei Abschnitten der Umgehungs- und Landesstraße  L600 stehen ab Montag, 27. Oktober, Sperrungen an. Einmal ist der Teil zwischen Heidelberg und Leimen beziehungsweise Sandhausen betroffen; zudem werden zwischen Bammental und Gaiberg in der kommenden Woche Bäume gefällt.

Ein Teil der L600 wird bis 9. November in beide Richtungen voll gesperrt. Wie die Stadt Heidelberg mitteilt, betrifft dies den Abschnitt zwischen der Schwetzinger Straße und dem Leimener Weg. Grund dafür sind Kabelarbeiten der Stadtwerke Heidelberg. Eine Umleitung erfolgt laut der Heidelberger Verwaltung in beide Richtungen großräumig über die Bundesstraßen B3 und B535 sowie die Landesstraße L598.

Weiter östlich wird die L600 laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung Gaiberg ab Montag zwischen Bammental und Gaiberg "an maximal zwei Tagen im Zeitraum bis Freitag, 31. Oktober", jeweils zwischen 8.30 und 15.30 Uhr nur eingeschränkt befahrbar sein.

Demnach werden an der Strecke Bäume gefällt, um "Gefährdungen durch beschädigte oder instabile Bäume zu vermeiden". Während der Fällungen wird die Fahrbahn abschnittsweise gesperrt und der Verkehr durch eine mobile Ampelanlage geregelt. Es werden "kurzzeitige Verzögerungen von etwa fünf Minuten" angekündigt.

