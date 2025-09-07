Von Elisabeth Eppel

Region Heidelberg. Abseits der großen Stadionbühnen erklingt auch hier in der Region Livemusik. Nah am Publikum und ohne hohe Eintrittspreise. Internationale wie regionale Künstler stellen ihr Können unter Beweis. Kulturschaffende vor Ort zeigen, dass Musik auch direkt vor der eigenen Haustür lebendig ist – und bringen Musiker aus aller Welt in die Region. Die RNZ hat mit ihnen gesprochen.

> Der Verein zur Pflege der Live-Musik in Dossenheim bringt seit drei Jahrzehnten Bands aus der Region und darüber hinaus nach Dossenheim. Gegründet wurde er von einer Gruppe Musikbegeisterter, die vor allem eins wollten: gemeinsam Livemusik erleben. Heute zählt der Verein etwa 165 Mitglieder.

Dett Nolze.

Einer von ihnen ist Dett Nolze, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist. "Anfang des Jahres wird das Jahresprogramm zusammengestellt", erzählt er. Pro Monat gibt es mindestens einen Auftritt.

Diese finden etwa in der Museumsscheuer oder als Gartenkonzerte beim "Haus der Musik" statt. Von der Organisation über den Bühnenaufbau bis hin zur Kasse übernehmen die Mitglieder alles selbst.

Bei einem Auftritt sind 20 bis 25 von ihnen im Einsatz. Eine Ausnahme ist der jährliche "Rock im Bruch", wo 40 Helfer anpacken. Die Gagen der Musiker werden durch Eintrittspreise und Catering finanziert.

Anfangs suchte der Verein noch nach regionalen Bands. Heute hat er sich einen Namen gemacht: Musiker melden sich selbst beim Verein. Mittlerweile gibt es sogar Wartelisten. "Kulturell ist die Region hier sehr gut aufgestellt", sagt Nolze.

Musikalisch liegt der Schwerpunkt auf Rockmusik. Das Schöne daran für Nolze: das Unperfekte. "Livemusik kann kratzen", sagt er. Ein persönliches Highlight für ihn ist die Fête de la Musique, die für ihn dieses Jahr ein riesiger Erfolg war.

Sie findet jedes Jahr am 21. Juni statt. "Das bringt die Musik auf die Straße", schwärmt Nolze. Der Eintritt ist frei und alle Musiker spielen, ohne eine Gage zu bekommen.

Livemusik mit der Ellerstadter Blues Band ‚Elville' und Silke Hauck im Dossenheimer Haus der Musik. Foto: Alex

Gerade "kleineren" Musikern wird dadurch eine Bühne geboten. Das Durchschnittsalter der Vereinsmitglieder liegt bei über 60 Jahren. Bei den auftretenden Bands schätzt Nolze das durchschnittliche Alter auf etwa 40 Jahre.

Nachwuchsarbeit ist im Verein momentan noch kein Thema, auch wenn jüngere Mitglieder eher selten sind. Der Verein lockt immer wieder ein treues Publikum an, viele Besucher seien Stammgäste, die schon seit Jahren kommen, erzählt Nolze.

Neben den Konzerten bietet der Verein Kulturschaffenden auch die Möglichkeit zum Proben im "Haus der Musik". Dabei können online Räume reserviert werden, was von Bands und Musikern aus der Region regelmäßig genutzt wird.

> Die Reihe "Konzerte am Neckar" wird seit elf Jahren von Angela Mahmoud organisiert. Was 2014 in einem Restaurant in Kleingemünd begann, ist heute ein fester Teil der kulturellen Szene in der Region.

Angela Mahmoud. Foto: privat

Beruflich leitet Mahmoud das Kulturamt Eberbach. "Das ,Konzerte am Neckar’-Projekt ist mein Herzensprojekt", erzählt sie. In Neckarsteinach, Neckargemünd, in der Fähre "Frischling" oder auch in Zusammenarbeit mit TonArt-Musikalien Schönau bietet die Konzertreihe die verschiedensten Bühnen für Musik.

Das Neckartal mit seinen "wunderhübschen Städtchen" habe sie schon immer fasziniert. "In der Metropolregion haben wir eine sehr reiche Musikszene", sagt sie. "Idealerweise kriegt man die Energie, die man reingesteckt hat, am Konzertabend wieder raus."

Die Idee hinter der Konzertreihe sei Niederschwelligkeit, so Mahmoud. "Jeder kann hinkommen und es soll nicht davon abhängig sein, ob ich mir das Ticket leisten kann oder nicht." Die Konzerte basieren auf Spendenbasis.

Ihr Name ist in der regionalen Livemusikszene schon lange ein Begriff; Musiker und Bands, die bei der Konzertreihe auftreten möchten, wenden sich an Mahmoud. Teilweise reisen sie von weit her an. "Wir hatten schon welche aus Indien oder Argentinien da", erzählt sie. Die internationalen Künstler haben meistens eine Verbindung zur Region, etwa über Freunde.

Hinter den Kulissen steckt viel Arbeit. Die Buchung der Künstler, die Werbung, Internetseite und die Flugblatt-Erstellung übernimmt Mahmoud selbst. Unterstützt wird sie von einem Helferteam. Diesen Sommer wurden erstmals Konzerte im "Schwanengarten" in Neckarsteinach angeboten.

"Wenn wir etwas Neues wagen, kommt immer der harte Kern der Truppe und es gibt einen wachsenden Stamm an Gästen", berichtet sie. "Jeder hat seinen Lieblingsort, aber es gibt auch die, die überall hinkommen." Sie möchte Konzerte an viele verschiedene Orte bringen, wo man normalerweise Musik nicht erwartet. Ein Beispiel dafür ist ein Möbelgeschäft in Heidelberg, das eine feste Location der Konzertreihe ist.

Livemusik am Neckargemünder Campingplatz. Foto: cba

In der Corona-Zeit ist die Idee zu Open-Air-Konzerten entstanden. Mahmoud plant genau, welche Musiker zu welchem Ort passen. "Wenn ich in den Schwanengarten eine laute Band hinstelle, passt es nicht zu diesem Ort", erzählt sie.

"Am Campingplatz in Neckargemünd gehen die ganzen rockigen Sachen." Beim Eröffnungskonzert dieses Jahres schätzt sie das Publikum auf 300 bis 500 Gäste. Ein Nachteil der Open-Air-Veranstaltungen sei das Wetter. "Da hat man keine Macht drüber", sagt sie.

Gerade diesen Sommer musste sie aufgrund des ständigen Regens einige Konzerte absagen. Den Musikrichtungen sind keine Grenzen gesetzt, ob Rock, Pop, Blues, Singer und Songwriter, Latin oder Jazz – für jeden Geschmack ist etwas dabei. "Es gibt so viel tolle Musik. Mein Anliegen ist immer, möglichst viele Plattformen zu schaffen, dass man möglichst viel möglich machen kann", sagt sie.

Selbst musiziert sie nicht, doch Musik begleitet sie schon ihr ganzes Leben. Sie tanzt gerne und geht auf Konzerte. "Jetzt, wo meine Kinder erwachsen sind, kann ich das auch wieder mehr machen", erzählt die ursprünglich aus Dresden stammende Mahmoud.

Noch heute erinnert sie sich an ihr erstes Rockkonzert: Es war ein Auftritt des britischen Sängers Joe Cocker. Seit 1999 lebt sie hier in der Region. Ab und zu kommen auch ihre Eltern aus der Heimat zu Konzerten. Eine Herausforderung für sie sei es, Anfragen von Musikern abzulehnen.

"Mir fällt es schwer, Nein zu sagen", gibt Mahmoud zu. Gerne würde sie noch mehr Konzerte veranstalten, aber mit einem Vollzeitjob sind die Kapazitäten irgendwann ausgeschöpft.

Für die Zukunft wünscht sie sich, mit der Fähre "Frischling" noch mehr Orte wie Ladenburg zu befahren und hofft auf einen regenärmeren Spätsommer, sodass die Konzerte auf und am Neckar ohne einen ständigen Sorgenblick auf die Wettervorhersage stattfinden können.

> Der Kulturverein Neckargemünd ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Kulturszene in der Region. Die Ehrenamtlichen veranstalten im Jahr rund zehn Konzerte. Erster Vorsitzender ist Roland Gantner, Uwe Weber leitet den Arbeitskreis Kultursommer. Dieser organisiert seit mittlerweile 25 Jahren Konzerte und Kabarettabende größtenteils im Alten E-Werk. Angefangen hat alles mit einem Open-Air-Konzert auf einer Burgruine.

Uwe Weber (l.) und Roland Gantner. Foto: privat

"Wir wollten hier vor Ort in Neckargemünd Musik machen, sodass man nicht immer nur nach Heidelberg oder Mannheim muss", erzählt Gantner. "Inzwischen ist es so, dass wir überschüttet werden mit Anfragen von Leuten, von Agenturen oder Musikern." Der Verein bietet regionalen sowie internationalen Künstlern eine Bühne.

Jährlich besuchen sie die Internationale Kulturbörse Freiburg (IKF), um sich nach Talenten umzuschauen. "Teilweise haben wir Glück gehabt, aber wir haben auch ein gutes Händchen, Leute zu finden, die wirklich gut sind und eine Karriere machen werden, aber noch nicht so bekannt sind", erzählt Gantner. Ein Beispiel dafür sind die international bekannten Gitarristen "Café del Mundo", die 2019 im Alten-E-Werk aufgetreten sind.

Finanziert werden die Künstler durch die Eintrittspreise. "Man merkt, es gibt immer mehr Angebote und die Leute entscheiden sich immer kurzfristiger für einen Ticketkauf", berichtet Weber. Ins Alte E-Werk passen rund 120 Besucher. Im Schnitt kommen etwa 100 Gäste, oft sind die Veranstaltungen auch ausverkauft.

Jutta & the 2 Daddies mit Markus Schramhauser, Jutta Werbelow, Gigu Mieutsch im Alten E-Werk. Foto: Alex

Gerade der Einblick hinter die Kulissen und das persönliche Kennenlernen der Künstler fasziniert Weber besonders. "Wir haben wirklich unheimlich nette Leute kennengelernt."

Das Lustigste für ihn war ein Auftritt mit dem international bekannten Clown Peter Shub. "Zehn Minuten vor dem Auftritt ist er rausgegangen, völlig angespannt und aufgeregt – drei Minuten später hat er so richtig Klick gemacht, kam lässig reinmarschiert, da hat man gemerkt; ein totaler Profi", erinnert Weber sich.

Was Gantner antreibt, ist die Begeisterung für Musik: "Ich habe das Bedürfnis, den Leuten zu sagen: Mensch, hört euch das mal an." Auf der Kulturbörse in Freiburg schaut er, dass "der Funke überspringt". Eine Herausforderung bleibt jedoch die Nachwuchsfrage.

Zu den Konzerten kommen ab und an auch jüngere Besucher, die Vereinsmitglieder sind jedoch alle über 60. Die Schwierigkeit sieht Weber darin, die ersten Jugendlichen zu finden, die den Anfang für einen generationsübergreifenden Übergang machen.