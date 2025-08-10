Sonntag, 10. August 2025

Plus Region Wiesloch

Wer machte beim Stadtradeln die meisten Kilometer?

Stolze 139.877 Kilometer legten die 540 Personen zurück, die regelmäßig auf das Fahrrad umstiegen.

10.08.2025
Symbolfoto: dpa

Region Wiesloch. (arb) 21 Tage war die Bevölkerung der Region um Wiesloch herum dazu aufgerufen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ganz egal ob privat oder beruflich, auf dem Weg zum Sport oder zur Arbeit – jeder Kilometer zwischen dem 29. Juni und dem 19. Juli zählte. Und die Ergebnisse liegen seit Kurzem vor.

Die meisten Kilometer machte die Stadt Wiesloch

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Volontär
zu unseren Autoren  
