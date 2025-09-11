Region Wiesloch. (kbw) Das Freibad im Walldorfer Aqwa-Bäder- und Saunapark hat aufgrund der schlechten Wetterprognosen am Sonntag, 14. September, zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet, von 11 bis 19 Uhr. Das teilten die Stadtwerke Walldorf mit.

Seit Samstag, 6. September, haben das Hallenbad und die Sauna nach der Sommerpause bereits wieder geöffnet. Die Salzlounge steht seit dem