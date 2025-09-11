Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Region Wiesloch

Saisonende im Aqwa-Freibad und Verlängerung im St. Leoner See

Hallenbad und Sauna in Walldorf sind geöffnet. Das Wietalbad in Wiesloch beendet die Saison mit dem Hunde-Badetag.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 41 Sekunden

Der Aqwa-Bäderpark in Walldorf. Archivfoto: Pfeifer

Region Wiesloch. (kbw) Das Freibad im Walldorfer Aqwa-Bäder- und Saunapark hat aufgrund der schlechten Wetterprognosen am Sonntag, 14. September, zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet, von 11 bis 19 Uhr. Das teilten die Stadtwerke Walldorf mit.

Seit Samstag, 6. September, haben das Hallenbad und die Sauna nach der Sommerpause bereits wieder geöffnet. Die Salzlounge steht seit dem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.