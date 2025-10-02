Region Wiesloch. (kbw) Ein verlängertes Wochenende steht dank des morgigen Tags der Deutschen Einheit an. Aber wo gibt es frische Brötchen und Brezeln für das Feiertagsfrühstück? Und zu welchen Uhrzeiten? Die RNZ gibt die Antworten.







> Balkan Bäckerei: Schwetzinger Straße 115, 7-21 Uhr.



> Behrs Konditorei-Bäckerei: Hauptstraße 102,