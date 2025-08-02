Montag, 01. September 2025

Plus Region Wiesloch

Ärztliche Zusatzleistungen nach Unterschrift

Neuerungen beim Hausarztzentrum Metropolregion.

02.08.2025 UPDATE: 02.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 40 Sekunden
Wer im Hausarztzentrum mehr braucht als die Behandlung von akuten Beschwerden, muss einen Vertrag unterschreiben. Foto: Bülow

Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Die Nachricht sorgte bei manchem Patienten des Hausarztzentrums Metropolregion für Gesprächsbedarf: Seit dem 1. August wird an den Standorten in Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot, Rauenberg und Neulußheim nur noch betreut, wer einen Einschreibebogen für die sogenannte hausarztzentrierte Versorgung (HZV) ausfüllt und unterzeichnet.

Konrad Bülow
