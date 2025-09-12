Freitag, 12. September 2025

Plus Region Heidelberg

Saisonende für die Freibäder

Die drei Bäder in der Region öffnen am Sonntag letztmals. In Neckargemünd dürfen die Hunde wieder schwimmen.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 38 Sekunden
Das Schwimmbad in Neckargemünd. Foto: Stadt Neckargemünd

Region Heidelberg. (cm) Der Sommer ist vorbei. Und damit auch die Freibadzeit. Die Bäder in der Region öffnen an diesem Sonntag, 14. September, letztmals.

> Im Bammentaler Waldschwimmbad endet die Saison am Sonntag ab 11 Uhr traditionell mit dem DLRG-Grillfest. Zudem gibt es einen Flohmarkt.

> Im Leimener Bäderpark bedeutet das Saisonende im Freibad gleichzeitig den

