Region Heidelberg. (cm) Der Sommer ist vorbei. Und damit auch die Freibadzeit. Die Bäder in der Region öffnen an diesem Sonntag, 14. September, letztmals.

> Im Bammentaler Waldschwimmbad endet die Saison am Sonntag ab 11 Uhr traditionell mit dem DLRG-Grillfest. Zudem gibt es einen Flohmarkt.

> Im Leimener Bäderpark bedeutet das Saisonende im Freibad gleichzeitig den