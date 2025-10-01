Mittwoch, 01. Oktober 2025

Region Heidelberg

Hier gibt es auch am Feiertag frische Brötchen

Diese Bäckereien sind am Tag der Einheit geöffnet. Eine Übersicht, soweit bekannt.

01.10.2025
Symbolfoto: dpa

Region Heidelberg. (red) Wo gibt es am Tag der Deutschen Einheit frische Brötchen? Diese Bäckereien sind, soweit bekannt, am Freitag, 3. Oktober, geöffnet:

Dossenheim

> Grimminger: Hauptstraße 2, 7-17 Uhr.

> Meisel: Hauptstraße 27, 7-17 Uhr.

Eppelheim

> Goldkorn: Schillerstraße 21, 8-11.30 Uhr.

> Görtz: Seestraße 71 (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.

> Görtz: Hauptstraße 67, 7.30-17 Uhr.

> Siegel: Hauptstraße 73, 8-11 Uhr.

Leimen

> Rutz: Rathausstraße 22.

> Görtz: Stralsunder Ring 25a (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.

> Breiter: St. Ilgen Philipp-Stumpf-Straße 1.

Lobbach

> Grimminger: Neurott 48-50 (im Penny-Markt), 7-17 Uhr.

Meckesheim

> Grimminger: Bahnhofstraße 2, 7-11 Uhr.

Neckarsteinach

> Legron/"Auszeit": Bahnhofstraße 42, 8-16 Uhr.

Nußloch

> Rutz: Sinsheimer Straße 16.

> Görtz: Walldorfer Straße 59, 7.30-12 Uhr.

Sandhausen

> Backstubb: Hauptstraße 123, 8-13 Uhr.

> Breiter: Bahnhofstraße 12.

> Grimminger: Hauptstraße 19, 7-11 Uhr.

> Rutz: Hauptstraße 208 (Rewe-Markt).

> Siegel: Hauptstraße 120, 8-11 Uhr.

