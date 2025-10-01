Hier gibt es auch am Feiertag frische Brötchen
Diese Bäckereien sind am Tag der Einheit geöffnet. Eine Übersicht, soweit bekannt.
Region Heidelberg. (red) Wo gibt es am Tag der Deutschen Einheit frische Brötchen? Diese Bäckereien sind, soweit bekannt, am Freitag, 3. Oktober, geöffnet:
Dossenheim
> Grimminger: Hauptstraße 2, 7-17 Uhr.
> Meisel: Hauptstraße 27, 7-17 Uhr.
Eppelheim
> Goldkorn: Schillerstraße 21, 8-11.30 Uhr.
> Görtz: Seestraße 71 (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.
> Görtz: Hauptstraße 67, 7.30-17 Uhr.
> Siegel: Hauptstraße 73, 8-11 Uhr.
Leimen
> Rutz: Rathausstraße 22.
> Görtz: Stralsunder Ring 25a (im Rewe-Markt), 7.30-12 Uhr.
> Breiter: St. Ilgen Philipp-Stumpf-Straße 1.
Lobbach
> Grimminger: Neurott 48-50 (im Penny-Markt), 7-17 Uhr.
Meckesheim
> Grimminger: Bahnhofstraße 2, 7-11 Uhr.
Neckarsteinach
> Legron/"Auszeit": Bahnhofstraße 42, 8-16 Uhr.
Nußloch
> Rutz: Sinsheimer Straße 16.
> Görtz: Walldorfer Straße 59, 7.30-12 Uhr.
Sandhausen
> Backstubb: Hauptstraße 123, 8-13 Uhr.
> Breiter: Bahnhofstraße 12.
> Grimminger: Hauptstraße 19, 7-11 Uhr.
> Rutz: Hauptstraße 208 (Rewe-Markt).
> Siegel: Hauptstraße 120, 8-11 Uhr.