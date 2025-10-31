Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Rauenberg

Die erste Ladesäule ist schon in Betrieb

Die Bürgerenergiegenossenschaft will zudem Ladestationen in Malschenberg und Rotenberg errichten.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
Leander Steidel (v.l.). Simon Pfau, Christiane Hütt-Berger und Ulrich Scholl inspizieren die Ladesäule. Foto: Hammer

Rauenberg. (aham) Künftig soll es vier öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf Rauenberger Gemarkung geben: zwei in der Kernstadt, eine in Malschenberg und eine in Rotenberg. Das hat die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Kraichgau bei einem Termin mit der RNZ angekündigt.

Die erste Ladesäule hat sie bereits in Betrieb genommen: auf dem Parkplatz in der Wieslocher Straße,

