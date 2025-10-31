Rauenberg. (aham) Künftig soll es vier öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf Rauenberger Gemarkung geben: zwei in der Kernstadt, eine in Malschenberg und eine in Rotenberg. Das hat die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Kraichgau bei einem Termin mit der RNZ angekündigt.

Die erste Ladesäule hat sie bereits in Betrieb genommen: auf dem Parkplatz in der Wieslocher Straße,