Plus Orientierung für Mieter wie Vermieter

Für Eppelheim gilt jetzt "einfacher Mietspiegel"

Kritik an Daten-Grundlage: Der Wohnungsmarkt sei wegen Leerständen "nicht angespannt".

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden
Ein „einfacher Mietspiegel“ gibt jetzt für Eppelheims Wohnungsmarkt Preisorientierung. Wichtig wäre aber auch weiterer Bau von preisgünstigen Wohnungen, meinten Stadträte in der Debatte über das Arbeitsergebnis des Gutachterausschusses. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eppelheim. Was tut man gegen zu hohe Mieten? "Was viele offenbar nicht wissen: Wer Mieten verlangt, die ortsüblichen Vergleichsmieten um mehr als 20 Prozent übersteigen, macht sich strafbar, auch wer dies durchs Ausnutzen eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen tut." Diese Aussage der grünen Stadträtin Isabel Moreira da Silva lässt aufhorchen, hat

