Plus Aktion "Gut saniert" Weinheim

Wie ein Paar sein Haus schrittweise energetisch erneuert hat

"Der Wohlfühlfaktor steigt sofort": Die Besucher zeigten enormes Interesse am Haus von Jürgen und Heike Kuzan.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten
Heike und Jürgen Kuzan vor ihrem Haus: Die Immobilie stammt von 1936. Das Paar hat sie vor über 20 Jahren erworben und nach und nach energetisch saniert. Foto: Kreutzer

Von Marion Gottlob

Weinheim. Es war gar nicht so einfach, Weinheimer Hausbesitzer zu finden, die bei der Aktion "Gut saniert" mitmachten. Luzia Teinert von der Stadt Weinheim erklärte: "Das war der schwierigste Teil dieses Projekts." Unter anderen waren Heike und Jürgen Kuzan dazu bereit, fremden Gästen die Maßnahmen zur energetischen Sanierung ihres Hauses zu erläutern.

