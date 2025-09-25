Von Marion Gottlob

Weinheim. Es war gar nicht so einfach, Weinheimer Hausbesitzer zu finden, die bei der Aktion "Gut saniert" mitmachten. Luzia Teinert von der Stadt Weinheim erklärte: "Das war der schwierigste Teil dieses Projekts." Unter anderen waren Heike und Jürgen Kuzan dazu bereit, fremden Gästen die Maßnahmen zur energetischen Sanierung ihres Hauses zu erläutern.