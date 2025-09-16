Eppelheim plant Stadtfest als "Fest für alle" ab 2026 neu
Nach Absagen und Bürgerfesten soll das Stadtfest künftig Vereine, Kulturgruppen und Gastronomen vereinen. Ideen gibt es für neue Orte und Termine.
Eppelheim. (fhs) "Künftig soll unser Stadtfest eine gemeinsame Veranstaltung werden", erklärte Thomas Hübler. Der Eppelheimer Vereinssprecher äußerte sich auf einer Anhörung im Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Vereine. Bürgermeister Matthias Kutsch hatte dazu eingeladen und erinnerte daran, dass dieser Ausschuss das letzte Mal vor sage und schreibe elf Jahren – Ende September 2014 – das
