Dienstag, 23. September 2025

Aus Edeka-Laden in Schriesheim wird Rossmann

Ein Edeka-Sprecher nennt den Betreiber: Dieter Zipser wird den neuen Lebensmittelmarkt im Säulenweg betreiben.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Der neue Drogeriemarkt kommt an die Stelle des bisherigen Edeka-Ladens. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) Am vorletzten Montag machte der Ausschuss für Technik und Umwelt den Weg für einen neuen Drogeriemarkt am Säulenweg frei, als er den Bauantrag genehmigte. Allerdings blieb offen, wer ihn betreiben wird.

Eine Woche später beantwortete die Pressestelle von Edeka-Südwest die RNZ-Anfrage: Es wird Rossmann sein. Das ist keine große Überraschung, denn bisher ist diese Kette

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
