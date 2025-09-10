Mittwoch, 10. September 2025

Plus Neubaugebiet "Rennäcker" Hirschberg

Fraktionen erheben schwere Vorwürfe gegen BI

Freie Wähler, FDP, SPD und CDU werfen der Bürgerinitiative Hirschberg gegen den Flächenverbrauch "unbelegte Behauptungen" vor.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Das geplante 6,1 Hektar große Neubaugebiet "Rennäcker" liegt östlich des Sportzentrums in Leutershausen. Archivfoto: Dorn

Hirschberg. (RNZ) "Es ist offensichtlich, dass die BI weiterhin versucht, mit falschen Annahmen und selektiven Fakten das Neubaugebiet in Hirschberg zu diskreditieren." In ihrer jüngsten gemeinsamen Pressemitteilung erheben Freie Wähler (FW), SPD, FDP und CDU schwere Vorwürfe gegen die Bürgerinitiative (BI) Hirschberg gegen den Flächenverbrauch. Dies hatten die Freien Wähler bereits zuvor

