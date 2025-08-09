Von Annette Steininger

Hirschberg. Diese Gemeinderatssitzung war in vielerlei Hinsicht historisch: Zum einen sind die Sommerferien in der Regel sitzungsfrei, zum anderen dürfte sie wohl als kürzeste Zusammenkunft des Gremiums in die Geschichte eingehen. Nach nur drei Minuten schloss Bürgermeister Ralf Gänshirt am Donnerstag die öffentliche Sitzung. Einstimmig hatte der