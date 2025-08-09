Termin für Bürgerentscheid zu "Rennäcker" steht nun
In einer Sondersitzung hat der Gemeinderat als Abstimmungstag den 30. November beschlossen. Zwei Veranstaltungen sind geplant.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Diese Gemeinderatssitzung war in vielerlei Hinsicht historisch: Zum einen sind die Sommerferien in der Regel sitzungsfrei, zum anderen dürfte sie wohl als kürzeste Zusammenkunft des Gremiums in die Geschichte eingehen. Nach nur drei Minuten schloss Bürgermeister Ralf Gänshirt am Donnerstag die öffentliche Sitzung. Einstimmig hatte der
