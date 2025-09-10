Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Investor arbeitet an neuen Konzepten für "Rainbach 2.0"

Nach dem Aus für das umstrittene Bauvorhaben könnte es nun wieder vorangehen. Weitere Schritte gibt es möglicherweise noch in diesem Jahr.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
Das Gebäudeensemble mit der früheren Gaststätte liegt direkt am Neckar. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Rainbach. Still ist es zuletzt geworden um "Rainbach 2.0". Das umstrittene Bauvorhaben auf dem Areal der früheren traditionsreichen Gaststätte, das noch vor vier Jahren die Stadt am Neckar spaltete und für den ersten und bisher einzigen Bürgerentscheid in ihrer Geschichte gesorgt hatte, scheint seither auf Eis zu liegen. Oder doch nicht? Es

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.