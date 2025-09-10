Investor arbeitet an neuen Konzepten für "Rainbach 2.0"
Nach dem Aus für das umstrittene Bauvorhaben könnte es nun wieder vorangehen. Weitere Schritte gibt es möglicherweise noch in diesem Jahr.
Von Christoph Moll
Neckargemünd-Rainbach. Still ist es zuletzt geworden um "Rainbach 2.0". Das umstrittene Bauvorhaben auf dem Areal der früheren traditionsreichen Gaststätte, das noch vor vier Jahren die Stadt am Neckar spaltete und für den ersten und bisher einzigen Bürgerentscheid in ihrer Geschichte gesorgt hatte, scheint seither auf Eis zu liegen. Oder doch nicht? Es
