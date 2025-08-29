Leimen. (cm) Auch wenn Boris Becker in den vergangenen Jahren – mit Ausnahme seiner Zeit im britischen Gefängnis – zum Beispiel als Fernsehkommentator bei Tennisturnieren in der ganzen Welt unterwegs war und seinen Lebensmittelpunkt zuletzt nach Italien verlagerte, kehrte er doch mehrmals im Jahr nach Leimen zurück. Sein Fixpunkt: Mutter Elvira. Sie lebte bis zuletzt in der Villa der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote