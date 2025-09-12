Von Julia Kruse

St. Leon. Nach dem Baden im See noch eine Runde Minigolf spielen: Möglich ist das in St. Leon. Was die Anlage dort ausmacht, das hat sich die RNZ im Rahmen ihres Minigolf-Tests angeschaut. In den letzten Wochen wurden die Minigolf-Plätze der Region unter die Lupe genommen. Im vierten und letzten Teil ist das "Minigolf Adventure" am St. Leoner See an der