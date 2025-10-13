In diesen Weinheimer Laboren werden Leben gerettet
Im Weinheimer Industriepark stellt die Firma Mediopolis Süd maßgeschneiderte Infusionen für Patienten aus ganz Südwestdeutschland her.
Von Philipp Weber
Weinheim. Auf den Paketen stehen die Namen von Apotheken aus Wendlingen, Ludwigshafen, Daun in der Eifel oder Nettetal am Niederrhein. Sie enthalten keine x-beliebigen Tabletten oder Tröpfchen: Am Laborausgang des Weinheimer Unternehmens Mediopolis Süd liegen maßgeschneiderte Infusionen zur Abholung durch firmeneigene Fahrer bereit. Die Mischungen helfen