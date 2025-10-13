Montag, 13. Oktober 2025

zurück
Plus Mediopolis Süd

In diesen Weinheimer Laboren werden Leben gerettet

Im Weinheimer Industriepark stellt die Firma Mediopolis Süd maßgeschneiderte Infusionen für Patienten aus ganz Südwestdeutschland her.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 23 Sekunden
In den Reinräumen greift ein Rädchen ins andere: Zubereiter (r.) und Anreicher bilden ein Gespann. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Auf den Paketen stehen die Namen von Apotheken aus Wendlingen, Ludwigshafen, Daun in der Eifel oder Nettetal am Niederrhein. Sie enthalten keine x-beliebigen Tabletten oder Tröpfchen: Am Laborausgang des Weinheimer Unternehmens Mediopolis Süd liegen maßgeschneiderte Infusionen zur Abholung durch firmeneigene Fahrer bereit. Die Mischungen helfen

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.