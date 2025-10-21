Meckesheim/Waibstadt. (lew/wig) Da in der Region mittlerweile neuere Leitungen den Stromtransport übernommen haben, werden die alten Leitungen nicht mehr benötigt. Die an Meckesheim vorbei führende Stromtrasse wurde 1927 errichtet. Für sie hat nun der Abbau begonnen. Die frühere RWE-Hochspannungsleitung führt von Mannheim-Rheinau bis Ludwigsburg-Hoheneck. Bis 2027 soll der Abbau der rund 67