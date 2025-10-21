Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Meckesheim/Waibstadt

Spektakuläre Einsätze mit Helikopter an Stromleitung

Die nicht mehr genutzte RWE-Hochspannungsleitungen von 1927 werden abgebaut und das sorgt für Aufsehen.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden
Vom Hubschrauber aus werden Techniker in einem Sicherungsgurt heruntergelassen, um die Abstandshalter der Stromleitungen zu demontieren. Foto: Winfried Glasbrenner

Meckesheim/Waibstadt. (lew/wig) Da in der Region mittlerweile neuere Leitungen den Stromtransport übernommen haben, werden die alten Leitungen nicht mehr benötigt. Die an Meckesheim vorbei führende Stromtrasse wurde 1927 errichtet. Für sie hat nun der Abbau begonnen. Die frühere RWE-Hochspannungsleitung führt von Mannheim-Rheinau bis Ludwigsburg-Hoheneck. Bis 2027 soll der Abbau der rund 67

