Spektakuläre Einsätze mit Helikopter an Stromleitung
Die nicht mehr genutzte RWE-Hochspannungsleitungen von 1927 werden abgebaut und das sorgt für Aufsehen.
Meckesheim/Waibstadt. (lew/wig) Da in der Region mittlerweile neuere Leitungen den Stromtransport übernommen haben, werden die alten Leitungen nicht mehr benötigt. Die an Meckesheim vorbei führende Stromtrasse wurde 1927 errichtet. Für sie hat nun der Abbau begonnen. Die frühere RWE-Hochspannungsleitung führt von Mannheim-Rheinau bis Ludwigsburg-Hoheneck. Bis 2027 soll der Abbau der rund 67